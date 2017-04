‘Hart kan na 21 jaar opvolger van Coton worden met United-transfer’

Joe Hart kan Manchester City komende zomer verlaten voor aartsrivaal Manchester United wanneer the Red Devils 35,6 miljoen euro op tafel te leggen. De laatste keer dat een speler van City de overstap maakte naar United, was 21 jaar geleden. In 1996 was het doelman Tony Coton die voor bijna 600.000 euro the Citizens verliet voor Manchester United.

Manchester United heeft Hart volgens de Daily Mirror hoog op het lijstje staan als potentiële vervangers van David de Gea. De Spaanse sluitpost wordt in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. De dertigjarige Hart wordt dit seizoen door City uitgeleend aan Torino. Manager Josep Guardiola heeft Hart al laten weten dat er ook volgend seizoen geen plek voor hem is tussen de palen in het Etihad Stadium.

Het contract van Hart loopt door tot de zomer van 2019 en hoewel hij geen toekomst heeft bij Manchester City, vraagt de club een hoge transfersom. “Wat betreft Joe wordt er niets uitgesloten”, laat een City-bron weten aan de Daily Mirror. “We weten dat er veel interesse zal zijn uit binnen- en buitenland. We accepteren niets minder dan zijn marktwaarde.”