Schneiderlin: ‘Ik wist al wie hij was voordat hij naar Engeland kwam’

N’Golo Kanté werd onlangs uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Engelse Premier League. Hij is daarmee na Thierry Henry, David Ginola en Eric Cantona de vierde Fransman die deze prijs in ontvangst mocht nemen. Morgan Schneiderlin, middenvelder van Everton, stemde op de Frans international en legt in gesprek met de Daily Mail uit waarom zijn landgenoot zijn stem heeft gekregen. Hij noemt de rol van Kanté cruciaal voor de titelrace van Chelsea.

Kanté hield ploeggenoot Eden Hazard, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sánchez (Arsenal) en Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) achter zich. “Ik heb niet voor Kanté gekozen omdat hij ook Frans is, maar omdat hij het heeft verdiend”, vertelt Schneiderlin. “Ik wist al wie hij was voordat hij naar Engeland kwam, omdat hij het ontzettend goed deed bij Caen. We hebben vervolgens allemaal kunnen zien wat hij heeft gedaan bij Leicester City en Chelsea.”

“Hij blijft maar rennen, verovert de bal en kiest voor de makkelijke en goede oplossing”, gaat Schneiderlin verder. “Waar hij het beste in is, is het lezen van het spelletje en het onderscheppen van passes. Hij maakt geen fouten. Dat geeft spelers die voor hem staan als Hazard en Diego Costa stabiliteit, en dat is wat Chelsea nodig heeft. Buiten het veld is hij erg verlegen, praten doet hij als hij speelt. Hij moet ontzettend trots zijn op de manier waarop hij bezig is in zijn carrière.”

Zondagmiddag staan Everton en Chelsea tegenover elkaar op Goodison Park. Schneiderlin moet de ontmoeting met the Blues en Kanté aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. De middenvelder raakte geblesseerd op de training en moet een scan ondergaan om de ernst van de kwetsuur in te schatten.