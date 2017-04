‘Hij weet als enige hoeveel schaamharen de kroonjuwelen van Zidane hebben’

Patrice Evra heeft in een interview met SFR Sport enkele opmerkelijke uitspraken gedaan. De linkerverdediger van Olympique Marseille liet in gesprek met oud-collega William Gallas blijken dat oud-voetballer en televisiecommentator Christophe Dugarry in zijn spelersloopbaan heeft geprofiteerd van zijn vriendschap met Zinédine Zidane.

Dugarry, die eveneens voor SFR Sport werkt, werd in het verleden reeds ervan 'beschuldigd' dat hij bij het nationale elftal van Frankrijk de voorkeur kreeg boven voetballers met meer talent, uitsluitend vanwege zijn goede vriendschap met Zidane. Beiden kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Girondins Bordeaux, waar Zidane halverwege de jaren negentig faam maakte.

Gallas leek aanvankelijk niet door te hebben over wie Evra het had. "Mijn broer zei tegen me: 'je moet je ontfermen over Duarig'. Hij werkt toch ook hier, Duarig? Je weet over wie ik het heb, maar zeg niet zijn echte naam." Vervolgens wees hij naar de camera-mensen. "Jullie weten over wie ik het heb. Als Duarig een probleem met mij heeft, dan kan hij naar Marseille komen."

"We zullen erover praten, erover discussiëren, geen zorgen", zo benadrukte Evra, die in januari de overstap van Juventus naar Olympique Marseille maakte. "Ik respecteer Duarig. Hij heeft een WK gewonnen, hij heeft een EK gewonnen. Maar ik denk dat hij de enige persoon ter wereld is die weet hoeveel schaamharen de kroonjuwelen van Zidane hebben."