Lukaku krijgt advies: ‘Dan heb je alleen datgene wat op Wikipedia staat’

Romelu Lukaku leek eerder dit kalenderjaar een nieuw contract met Everton te gaan ondertekenen, maar brak de onderhandelingen plots af. De aanvaller steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken en hoopt in de zomer op een transfer naar een club die jaarlijks een rol van belang in de Champions League speelt. Ex-werkgever Chelsea is een mogelijke bestemming.

Het is afwachten hoe Lukaku zich tijdens de transferperiode zal opstellen. Everton vraagt de hoofdprijs voor de aanvaller, die bovendien nog een contract tot medio 2019 heeft. Ploeggenoot Morgan Schneiderlin waarschuwt de Belg. De Fransman kreeg met zijn overstap van Southampton naar Manchester United zijn gewenste droomtransfer, maar zijn verblijf verliep met horten en stoten.

"Ik was erg trots op mijn transfer naar Manchester United. Maar ja, ik speelde niet. Dan heb je alleen datgene wat op Wikipedia staat. Ik wilde alleen maar voetballen en genieten", zo blikt Schneiderlin terug op zijn moeilijke periode als Mancunian. In het eerste seizoen onder Louis van Gaal kwam de Frans international weliswaar veel aan spelen toe, maar opvolger José Mourinho zag het niet in de middenvelder zitten en koos vrijwel elke week voor andere namen.

Schneiderlin kwam in de eerste seizoenshelft niet verder dan acht optredens, waarin hij slechts 242 minuten maakte. Everton schoot in de winterse transferperiode te hulp. "Ik zou voor niemand de knoop doorhakken. Maar ik zou iedereen wel vertellen dat je pas inziet hoe belangrijk het is om te voetballen als je niet elk weekeinde speelt. Romelu is topscorer van de Premier League, maar weet dat hij zich nog op diverse gebieden kan verbeteren. Waarom kan hij dat niet in het shirt van Everton doen?"