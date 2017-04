Conte benadrukt: ‘Iedereen weet dat ik hem de beste spits ter wereld vind’

Twee kandidaten voor de topscorerstitel van de Premier League staan zondagmiddag tegenover elkaar als Everton en Chelsea de degens kruisen: Romelu Lukaku en Diego Costa. De 23-jarige Lukaku staat tot dusver al op 24 competitiedoelpunten, terwijl de vijf jaar oudere Spaanse Braziliaan in competitieverband 19 keer tot scoren kwam.

Lukaku zal er alles aan doen om zijn ex-werkgever met een nederlaag weg te sturen. De Belgisch international is bovendien een belangrijke kandidaat om een eventueel zomers vertrek van Diego Costa op Stamford Bridge op te vangen. Toch geniet laatstgenoemde nog altijd de voorkeur van Antonio Conte. "Natuurlijk, Lukaku is een goede voetballer. Zijn doelpunten spreken dit seizoen voor zich."

"Een goede jongen, maar Diego is voor ons een zeer belangrijke voetballer", zo claimt de manager van de Premier League-koploper. "In deze fase van het seizoen zal hij doorslaggevend voor Chelsea zijn. Ik hoop dat hij zondag degene is die de wedstrijd beslist. Dat zou betekenen dat wij winnen. Lukaku is geweldig, maar ik vind Diego Costa de beste spits ter wereld en iedereen weet dat ik dat vind."

Lukaku heeft uiteraard zijn leeftijd mee en heeft desondanks al veel ervaring in de Premier League. Talent is in de optiek van Conte niet voldoende om in de top van het voetbal mee te kunnen. "Het is geweldig om talent te hebben. Maar ik houd er ook van als je een strijder bent tijdens de wedstrijd en, bovenal, als talenten laten zien dat ze hard werken tijdens de wedstrijd."