‘Wat zou er zijn gebeurd als hij hier een heel seizoen was geweest?’

Josep Guardiola erkent dat hij zich wel eens afvraagt hoe het seizoen van Manchester City eruit zou hebben gezien als hij een complete voetbaljaargang over Sergio Agüero en Gabriel Jesus had kunnen beschikken. De Premier League-club maakte vorig jaar zomer de komst van de Braziliaan officieel, maar de aankoop kwam pas in januari. Gabriel Jesus liet meteen zijn voeten spreken.

Gabriel Jesus was in zijn eerste vier wedstrijden als basiskracht goed voor drie treffers, maar een voetblessure hield de Braziliaan vervolgens bijna drie maanden aan de kant. De teller van Agüero staat dit seizoen al op dertig treffers in alle competities. Manchester City kon desondanks geen rol van betekenis in de titelstrijd spelen en werd al in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld.

"Ja, ik denk wel eens wat er zou zijn gebeurd als ik Gabriel Jesus een compleet seizoen gehad zou hebben, maar dat zal ik nooit te weten komen. Ik kan me een voorstelling maken, al weet ik het niet zeker. De andere spelers hebben hun uiterste best gedaan en de voorbije twee maanden waren uitstekend. Op donderdag na was Agüero goed voor een doelpunt in elk van de laatste elf wedstrijd."

"De cijfers van Agüero spreken voor zich. Hij heeft veel doelpunten gemaakt, maar ik zou hem graag met iemand anders zien. Iemand die Agüero kan helpen, iemand die de druk van zijn schouders kan verlichten." Gabriel Jesus maakte als invaller zijn opwachting in de stadsderby en leek in de slotfase de winnende treffer te maken. De rake kopbal van de Braziliaan werd echter wegens buitenspel afgekeurd.

"We zagen in zijn eerste wedstrijd tegen Tottenham Hotspur binnen acht minuten al zijn impact", blikt Guardiola terug op de beginperiode van de Braziliaan. "Afgelopen donderdag creëerde hij binnen vijf minuten twee kansen en scoorde hij, al was het op een centimeter na geen goal. Ik had hem graag erbij gehad in wedstrijden waarin we veel kansen misten. Hij heeft dat instinct in het strafschopgebied. Nu zijn we erg blij met zijn terugkeer en we zijn benieuwd naar komend seizoen."

"Je kan niet een compleet seizoen tegen topclubs als Chelsea, Tottenham Hotspur en Liverpool, en topclubs in Europa, opboksen, met deze selectie", zo besloot Guardiola. "Gabriel is een nummer negen uit Brazilië en iedereen weet hoe speciaal hij is. Hopelijk gaat datgene wat we komend seizoen aan de selectie willen toevoegen ons verder brengen." Manchester City, dat zondag bij Middlesbrough aantreedt, heeft één punt minder dan nummer drie Liverpool, dat echter een wedstrijd meer heeft gespeeld.