Piqué: ‘Dat zijn mensen die de frustraties van hun eigen leven willen uiten’

Gerard Piqué was zaterdagavond in de stadsderby bij Espanyol (0-3) wederom het doelwit van spreekkoren van een deel van het thuispubliek, net als in de voorgaande edities. Ook partner en zangeres Shakira moest het ontgelden, een terugkerend ritueel. Het RCDE Stadium was vorig jaar al het decor van een spandoek met de tekst: 'Shakira is van iedereen'. De verdediger van Barcelona ligt niet wakker van de intenties van de fans van los Periquitos.

"De liederen zijn van mensen die de frustraties van hun eigen leven willen uiten", zo vertelde Piqué na afloop aan diverse Spaanse media. "We hebben het bovendien over een klein deel van het publiek. Het lijkt alsof het om heel het stadion gaat, maar dat is niet zo. Ik vind het geweldig om hier te komen. Dit is het stadion waar ik het meest naar mijn zin heb, samen met het Santiago Bernabéu."

Luis Suárez nam twee van de drie doelpunten voor zijn rekening. In de vijf voorgaande duels kon de aanvaller het vijandelijke doel niet vinden. "Natuurlijk ben ik blij met mijn twee doelpunten, vooral omdat ze belangrijk zijn. Maar scoren was de voorbije weken echt geen obsessie geworden. Dat hoort bij voetbal. Het belangrijkste is het helpen van het team, niet wie de doelpunten voor zijn rekening neemt."

Ivan Rakitic maakte de 0-2 en staat inmiddels op acht treffers in LaLiga. De Kroaat ontkent dat met het uitduel met Espanyol de lastigste krachtmeting achter de rug is. "Elke wedstrijd is heel moeilijk. In elke wedstrijd heeft onze tegenstander zo zijn doelstelling en wij onze doelstelling. We weten dat we alles moeten winnen. We moeten eerst naar onszelf kijken en daarna pas naar Real Madrid." Real Madrid heeft evenveel punten, maar moet nog een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo inhalen.

Luis Enrique sprak na afloop over 'een verdiende overwinning' en was blij dat Suárez tweemaal scoorde. "Maar ik maakte mij geen zorgen. Hij geeft ons veel meer dan alleen maar doelpunten", zo benadrukte de oefenmeester. "Het moge duidelijk zijn dat goals belangrijk zijn voor een aanvaller. Maar we weten ook dat doelpunten en Luis Suárez voor altijd aan elkaar verbonden zullen zijn."