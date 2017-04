Lovende Zidane: ‘Ze behoren tot de drie of vier beste backs ter wereld’

Real Madrid was zaterdag met 2-1 te sterk voor Valencia, dat na de gelijkmaker in de 82e minuut nog hoopte op een punt in het Santiago Bernabéu. Marcelo bekroonde een goede individuele actie enkele minuten later echter met een goed schot in de rechterhoek en bezorgde het team van Zinédine Zidane daarmee drie punten. De Braziliaanse vleugelverdediger was in zijn laatste vijf officiële duels voor Real Madrid goed voor drie assists en een doelpunt.

Aan de openingstreffer van Cristiano Ronaldo ging een uitstekende voorzet van Daniel Carvajal vooraf. De backs van Real Madrid kregen na afloop complimenten van Zidane. "Iedereen weet dat ze goed zijn. Ze hebben een zeer goede wedstrijd gespeeld. Ze zochten veel de helft van de tegenstander op", vertelde de oefenmeester. "Ze behoren tot de drie of vier beste backs ter wereld. Ze waren dit keer meer in het spel betrokken dan andere keren en dat is een pluspunt voor het team."

Zidane koos dit keer voor een op papier bijzonder sterk elftal, in vergelijking met de midweekse wedstrijd tegen Deportivo la Coruña. De Fransman was de vragen over een A-team of B-team meer dan zat. "Daar gaan we weer. Ik houd me daar echt niet mee bezig. Ik kijk naar het elftal en naar alle spelers." Isco speelde in La Coruña een geweldige wedstrijd, maar zat zaterdag op de bank. Daarmee lijkt Zidane de spelmaker te reserveren voor de eerste Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. "Dat zullen jullie dinsdag zien. Het klopt dat hij fenomenaal speelt, maar van de week speelde hij negentig minuten. Uiteindelijk moet ik aan de selectie denken en ook aan Isco."

Marcelo groeide zaterdag uit tot de buitenlander met de meeste competitiezeges met Real Madrid: 212, één meer dan Roberto Carlos. Hij schreeuwde het uit toen hij de winnende maakte. "We moesten alles geven. We hebben gerend, we hebben gestreden en we hebben drie punten gepakt. Ik ben blij met mijn doelpunt, maar meer met de drie punten. Het belangrijkste is dat we alles nog steeds in eigen hand hebben." Real heeft evenveel punten als Barcelona, maar wel een wedstrijd minder.