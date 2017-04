Foutenfestival helpt Barcelona toch aan winst in stadsderby

Barcelona heeft zaterdagavond geen punten laten liggen in de strijd om de landstitel. In de eerste helft van de stadsderby tegen Espanyol kwam het team van trainer Luis Enrique niet uit de verf, maar na rust schutterde de defensie van de thuisploeg en kon de regerend landskampioen makkelijk naar een 0-3 zege uitlopen. Barcelona heeft zodoende weer evenveel punten als Real Madrid, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

Espanyol begon uitstekend aan de stadsderby en had na een minuut of vier al op voorsprong kunnen komen. José Manuel Jurado ontving een goede bal van Felipe Caceido op het moment dat hij alleen stond, maar vervolgens ging zijn diagonale schot vlak langs de verkeerde kant van de paal. Barcelona kreeg daarna meer grip op de wedstrijd, had volop de bal, maar loste niet één schot tussen de palen van Diego López. Het compacte spel van Espanyol in defensief opzicht was daar debet aan.

Het team van Luis Enrique leek zodoende een lastige tweede helft tegemoet te gaan, maar de bezoekers kregen de openingstreffer min of meer cadeau. Jurado werd rond de middenlijn onder druk gezet en opteerde voor een nonchalante terugspeelbal, met buitenkant rechts. Luis Suárez was attenter en sneller dan Diego Reyes en werkte eveneens met de buitenkant van zijn rechtervoet de 0-1 achter López. Het was voor de aanvaller uit Uruguay alweer zijn 25e competitietreffer van het seizoen.

Barcelona kwam beter in de wedstrijd en had pech dat López zijn vingertoppen kreeg tegen een indraaiende inzet van Neymar. De druk van het team van Luis Enrique bleef onverminderd hoog en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de 0-2. Lionel Messi stoomde op richting het strafschopgebied, trok de aandacht van de defensie en zag de vrijstaande Rakitic niet over het hoofd. De Kroaat rondde goed af.

Een hard gelag voor Espanyol, dat na de eerste helft hoopte op een fout aan de kant van de koploper. Na de fout van Jurado stapelden de fouten bij het team van Quique Sánchez Flores zich echter op en ook aan de 0-3 ging een misstap vooraf. Aarón Martín ging volledig de mist in na een voorzet van Messi, waarna Suárez voor de eindstand zorgde. Espanyol heeft nu al achttien duels op rij niet van Barcelona gewonnen.