‘Ik zou stoppen als we geen goal tegen zouden krijgen tegen Barcelona’

Juventus neemt het woensdagavond in de halve finale van de Champions League op tegen AS Monaco en hoopt dan net zo professioneel voor de dag te komen als in het tweeluik met Barcelona. De equipe uit Turijn maakte daarin een stabiele indruk en Gianluigi Buffon hoefde niet één keer te vissen.

Het deed de doelman goed om ‘de nul’ te houden tegen een van de beste teams van de wereld. Hij spreekt in een interview met Sky Italia van ‘een groot genoegen’: “We hebben dat niet alleen dankzij mij bereikt, maar ook dankzij de belangrijke inspanningen van de rest van de spelers van Juventus”, aldus de 39-jarige Italiaan.

“Ik kan nu ook wel vertellen wat ik voor de wedstrijden tegen Barcelona tegen mijn ploeggenoten heb gezegd. Ik beloofde dat ik zou stoppen als we geen goal zouden tegenkrijgen. Ik herhaalde dat na de tweede wedstrijd ook bij de voorzitter. Hij zei dat we soms domme dingen kunnen zeggen in het leven. Hij heeft meer ervaring, dus ik kan hem alleen maar bedanken”, knipoogt Buffon.