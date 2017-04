Benfica zet reuzenstap richting titel na weergaloos doelpunt Jonas

Benfica heeft in de 31e speelronde van de Liga NOS geen fout gemaakt. De koploper had het met name in het eerste kwart van de tweede helft lastig met Estoril, maar won wel met 2-1. De voorsprong op FC Porto bedraagt nu zes punten, maar de achtervolger heeft nog een duel minder gespeeld.

Zoals verwacht mocht worden, domineerde Benfica van meet af aan het balbezit en na een kwartier stichtte men voor het eerst écht gevaar. Een poging van Toto Salvio vanaf de flank ging net naast. Weer een kwartier later lag de bal erin: Jónas mocht na een overtreding van Licá op Nélson Semedo aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. Franco Cervi en Salvio deden in het vervolg van de eerste helft nog pogingen om de marge te verdubbelen, maar het bleef bij 1-0 in het Estádio da Luz.

De hoofdstedelingen hoopten de voorsprong na de verplichte onderbreking uit te bouwen, maar begonnen zwak. Nadat Ederson al een goede redding had moeten verrichten en Estoril twee keer het aluminium had geraakt, maakte Kléber er na een prachtige actie en pass van linksback Ailton 1-1 van. Benfica schrok wakker en stelde direct orde op zaken: Jonas was het eindstation van een mooie aanval en knalde schitterend raak. Die voorsprong gaf Benfica niet meer weg.