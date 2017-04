Guardiola krijgt ja-woord van Nederlands doelwit

West Bromwich Albion wil profiteren van de mogelijke degradatie van Middlesbrough. The Baggies willen Ben Gibson overnemen, maar Middlesbrough vraagt ruim 35 miljoen euro voor de verdediger. (Daily Telegraph)

De verdediger wil graag werken met de oefenmeester, waardoor Manchester City nu de meest waarschijnlijke bestemming is.