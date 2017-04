Málaga kan een miljoen euro tegemoet zien bij landstitel van Real Madrid

De wedstrijd tussen Málaga en Real Madrid op de laatste speeldag van het reguliere seizoen is zaterdag opnieuw onderwerp van gesprek. Spaanse media melden dat de zuiderlingen een miljoen euro uit de hoofdstad zullen ontvangen als de landstitel naar het team van trainer Zinédine Zidane gaat. Dat heeft alles te maken met een clausule romdom de verkoop van Isco aan los Merengues.

Isco werd medio 2013 voor 27 miljoen euro aan Real Madrid verkocht, exclusief enkele bonussen. Eén van die bonussen is een miljoen euro voor elke landstitel van de hoofdstedelingen in de vijf jaar na de verkoop van de middenvelder. Isco won in zijn eerste drie seizoenen geen enkele landstitel, maar deze voetbaljaargang heeft Real Madrid het landskampioenschap in eigen hand. Mogelijk wordt de titelstrijd in Spanje, die veel losmaakt, pas op de allerlaatste speeldag beslist, in en tegen Málaga.

Media in Catalonië en fans van Barcelona vroegen zich afgelopen week af hoe eerlijk de laatste speeldag zal verlopen, tot woede van Abdullah Al-Thani, voorzitter van Málaga. "Met de hulp van God zullen we van Real Madrid winnen, maar het uitschot van Catalonië zal de landstitel niet eens ruiken na de leugens over Míchel." De coach van Málaga heeft een rijk verleden als speler van Real Madrid en steekt zijn gevoelens voor de hoofdstedelingen niet onder stoelen of banken. De oud-voetballer herhaalde deze week weer eens dat hij altijd en van iedereen wil winnen, ook van Real Madrid.

De omstreden uitspraken van Al-Thani zijn voor Barcelona reden om de Spaanse voetbalbond en de integriteitscommissie van La Liga in te schakelen. De Catalanen zeggen verontwaardigd te zijn over de woorden van Al-Thani. "Dit maakt inbreuk op de principes van eerlijke sport. Het gaat om de ethische en juridische voorschriften die gelden voor de competitie. We willen dat hier goed naar gekeken wordt.'' Barcelona speelt zaterdagavond de stadsderby bij Espanyol, krijgt Villarreal op bezoek, reist af naar Las Palmas en sluit het competitieseizoen in eigen huis af tegen Eibar. Een week later staat de bekerfinale tegen Alavés op het programma.

Real heeft een drukker programma. Het team van Zidane won zaterdag met 2-1 van Valencia en moet tussen de Champions League-wedstrijden tegen Atlético Madrid in actie komen bij Granada. Daarna volgt een thuisduel met nummer vier Sevilla en een week later het veelbesproken duel in Málaga. Het is nog niet duidelijk wanneer Celta de Vigo - Real Madrid wordt ingehaald, door de Europese verplichtingen van beide teams.