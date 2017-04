‘Van Geel zei dat Luckassen voor Feyenoord te duur was’

Derrick Luckassen maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij AZ en Arnold Bruggink zei woensdag dat de verdediger annex middenvelder ‘prima bij Feyenoord zou passen’. Hij zou ‘de perfecte aanvulling’ op het middenveld zijn, zo schreef de analyticus in zijn column voor Voetbal International.

Feyenoord blijkt de 21-jarige Luckassen echter al langer op de korrel te hebben. Columnist Henk Spaan en Hugo Borst hadden het in januari met technisch directeur Martin van Geel nog over het talent, zo schrijft Spaan in Het Parool: “Van Geel zei dat hij een beperkt budget had en dat Luckassen voor Feyenoord te duur was.”

“We voelden met hem mee. Plaatsing voor de Champions League zal het budget vergroten, maar als AZ dankzij hem de beker wint, wordt Luckassen ook weer duurder. Succes kost geld en levert het op”, aldus Spaan. Luckassen maakte op zijn elfde de overstap van AFC naar AZ en speelde inmiddels negentig officiële wedstrijden voor de Alkmaarders.