Mbappé heeft belangrijk aandeel in ommekeer van AS Monaco

AS Monaco heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de Franse titelrace. De koploper van de Ligue 1 kwam in eigen huis op achterstand tegen middenmoter Toulouse, maar rechtte uiteindelijk de rug en boekte zo zijn achtste competitiezege op rij: 3-1. Monaco geniet zo met nog vier speelrondes voor de boeg een voorsprong van drie punten op naaste achtervolger Paris Saint-Germain.

Monaco was na de midweekse bekeruitschakeling door PSG weer op oorlogskracht, maar slaagde er in de eerste helft niet in om de hechte defensie van de bezoekers te slechten. Alleen de bovenste drie ploegen in Frankrijk en Saint-Étienne incasseerden dit seizoen minder doelpunten dan Toulouse. Les Pitchouns bleven in de eerste helft goed op de been in het Stade Louis II, ondanks een duidelijk overwicht van Monaco.

Kort na de onderbreking bracht oud-PSV'er Ola Toivonen Toulouse zelfs verrassend aan de leiding, maar Monaco stelde vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Eerst kon centrale verdediger Kamil Glik met het hoofd voor de gelijkmaker zorgen, waarna goudhaantje Kylian Mbappé de Monegasken 25 minuten voor tijd met een snoeihard schot in de korte hoek op voorsprong bracht. Thomas Lemar bepaalde de eindstand vervolgens na goed voorbereidend werk van Nabil Dirar.