Doek valt voor Sunderland; Tadic beleeft nachtmerrie met gemiste penalty

Leicester City weet na twee speelronden weer wat winnen is in de Premier League. De regerend kampioen had zaterdagmiddag aan een doelpunt van Jamie Vardy om West Bromwich Albion, de nummer acht van het klassement, te kloppen: 0-1. Bournemouth won met 0-1 van Sunderland en daardoor dalen the Black Cats van David Moyes af naar de Championship.

West Bromwich Albion - Leicester City 0-1

Leicester won drie van de laatste vier uitwedstrijden op The Hawthorns en trok ook dit keer dus aan het langste eind. Het verschil werd gemaakt door Vardy, die twee minuten voor de pauze werd weggestuurd door Shinji Okazaki en onberispelijk raak schoot. Leicester kwam verder nauwelijks in de buurt van doelman Ben Foster. In de tweede helft kwam het eerste gevaar wel weer van Leicester: Okazaki wist een voorzet van Vardy echter niet doeltreffend af te ronden. Onder anderen Riyad Mahrez kreeg in het vervolg nog een kans om de stand te veranderen, maar het bleef bij 0-1.



Shane Long in actie.

Southampton - Hull City 0-0

Hull won in februari 1951 voor het laatst bij Southampton (in officieel verband) en kon ook dit keer dus niet zegevieren. Het hoogtepunt van de eerste helft was een vrije trap van Kamil Grosicki, die de buitenkant van de paal raakte. Hull was de bovenliggende partij, maar kansen waren schaars en Southampton liet voorin nog minder zien. De supporters werden in de tweede helft niet veel warmer van het kijkspel dat hen werd voorgeschoteld. Van doelgevaar was zelden sprake: Harry Maguire voorkwam met een blok dat het 1-0 kon worden en aan de overzijde schoot Oumar Niasse in kansrijke positie over. In de blessuretijd leek Southampton alsnog te winnen, maar Dusan Tadic miste een strafschop.

Stoke City - West Ham United 0-0

Het degradatiespook vormt voor zowel Stoke als West Ham geen serieuze bedreiging meer en dat was te merken op het veld. De bezoekers plooiden in het Britannia Stadium terug op eigen helft en bleven onder het toeziend oog van bondscoach Gareth Southgate betrekkelijk eenvoudig op de been. Beide teams gaven elkaar weinig toe en het was dan ook niet verwonderlijk dat de krachtmeting zonder doelpunten eindigde. Marko Arnautovic was in de slotfase namens de thuisploeg nog wel dicht bij een doelpunt, maar zijn volley werd onschadelijk gemaakt door Adrián. Bruno Martins Indi speelde de gehele wedstrijd voor Stoke; Erik Pieters zat negentig minuten op de reservebank.



Jermain Defoe treurt.

Sunderland - Bournemouth 0-1

Sunderland zal na dit seizoen zeker afdalen naar het tweede niveau in Engeland, maar de hekkensluiter deed er in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth in elk geval alles aan om dat met opgeheven hoofd te kunnen doen. The Black Cats kregen in de eerste helft prima mogelijkheden via Fabio Borini en Jermain Defoe, maar zij stuitten op doelman Artur Boruc. Namens Bournemouth trof Joshua King na ruim een kwartier spelen het aluminium. De bezoekers hadden in het tweede bedrijf het meeste balbezit en gingen in de slotfase uiteindelijk aan de haal met de zege. Clubtopscorer King kon binnenwerken na goed voorbereidend werk van Ryan Fraser en hielp the Cherries zo aan drie punten.