Bayern heeft titel voor het grijpen; Dortmund en Leipzig gaan CL in

Bayern München kan zich zaterdagavond voor de 27e keer in de geschiedenis tot kampioen van Duitsland kronen. Door de remise van RB Leipzig tegen FC Ingolstadt (0-0) is de koploper nog maar één zege verwijderd van het binnenhalen van de schaal. Borussia Dortmund kwam net als Leipzig niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en Werder Bremen gaf Hertha BSC met 2-0 klop. Overigens zijn Leipzig en Dortmund wel zeker van deelname aan (de voorronde van) de Champions League.

RB Leipzig - FC Ingolstadt 0-0

De eerste helft kende drie gezichten: in het eerste kwartier was Leipzig de baas op het veld en kreeg men in de persoon van Yussuf Poulsen een uitstekende kans. In het tweede kwartier kroop Ingolstadt wat meer uit zijn schulp en kreeg men ook enkele mogelijkheden en in de laatste vijftien minuten gebeurde er in aanvallend opzicht niet veel meer. Die Bullen wisten dat het na de pauze beter moest en kregen al gauw een goede kans via opnieuw Poulsen: de Deen schoot oog in oog met Martin Hansen naast. Onder anderen Marcel Sabitzer en Davie Selke kregen in het vervolg nog uitstekende mogelijkheden om Leipzig aan de zege te helpen, maar Hansen gaf zich niet gewonnen. Middenvelder Alfred Morales kreeg in de slotfase nog een tweede gele kaart.

Frederik Sörensen ruimt op.

Borussia Dortmund - FC Köln 0-0

Dortmund genoot in het eerste kwartier 75 procent balbezit, maar wist zichzelf daar niet voor te belonen, want de thuisploeg faalde keer op keer in de afronding. Pierre-Emerick Aubameyang liet kansen liggen en Neven Subotic haalde later het leer voor de doellijn weg. Köln liet zich echter ook niet geheel onbetuigd: Milos Jojic schoot naast en Artem Rudnevs kon de bal niet binnenwerken na een actie van Leonardo Bittencourt. In het tweede bedrijf viel er qua kansen niet bijzonder veel te beleven, al hadden Aubameyang, Ousmane Dembélé en Raphaël Guerreiro de gastheer wel aan een voorsprong kunnen helpen. Met name die laatste kans was groot: doelman Timo Horn verrichtte een uitstekende redding. Köln hield echter stand en het was veelzeggend dat het publiek zich pas écht vermaakte toen er drie duiven op het veld verschenen.

Werder Bremen - Hertha BSC 2-0

Er komt geen einde aan de uitstekende reeks van het team van Alexander Nouri, dat nu sinds 18 februari liefst 29 punten uit 11 Bundesliga-duels heeft verzameld: negen zeges, en twee remises. Werder, met Niklas Moisander in de basis, legde in het eerste bedrijf al de basis voor de zege op een Hertha dat amper voor gevaar kon zorgen. Na voorbereidend werk van Max Kruse zorgde Fin Bartels voor de 1-0 en de doelpuntenmaker bediende Kruse bij de 2-0, na een fout van jewelste van Rune Jarstein. Kruse was in zijn laatste zes Bundesliga-duels goed voor acht goals en vijf assists. Werder schuift op naar de zesde plaats, met één punt minder dan de Berlijnse tegenstander.

1. FSV Mainz 05 - Mönchengladbach 1-2

Lars Stindl was in zijn laatste elf wedstrijden goed voor acht doelpunten en drie assists en nam Borussia Mönchengladbach ook in Mainz op sleeptouw. Na een half uur spelen verzorgde Stindl de openingstreffer op aangeven van linkervleugelverdediger Marvin Schulz. Laatstgenoemde nam kort na de onderbreking zelf de 0-2 voor zijn rekening. Mainz slaagde er vorige week in koploper Bayern twee punten af te snoepen (2-2), maar was niet bij machte om Gladbach echt te verontrusten. Het elftal van Dieter Hecking moest nog wel een doelpunt incasseren door toedoen van Yoshinori Muto, maar trok de overwinning uiteindelijk over de streep. Gladbach herstelde zich zo van de midweekse uitschakeling door Eintracht Frankfurt in de halve finale van het Duitse bekertoernooi.

SV Darmstadt 98 - SC Freiburg 3-0

Darmstadt staat al nagenoeg het gehele seizoen stijf onderaan in de Bundesliga, maar mag nog altijd hopen op handhaving. Die Lilien wonnen hun laatste twee competitiewedstrijden en kenden zaterdagmiddag in eigen huis een droomstart tegen Freiburg. Marcel Heller ging halverwege de eerste helft een combinatie aan met Sandro Sirigu en had vervolgens een perfecte voorzet in huis op Felix Platte. De jonge spits kon eenvoudig scoren met het hoofd en bezorgde de ploeg van Torsten Frings zo een vroege voorsprong: 1-0. Darmstadt had in het vervolg bijzonder weinig te duchten van een pover Freiburg en zou door doelpunten van Jérôme Gondorf en Sven Schipplock uiteindelijk uitlopen naar een ruime overwinning.