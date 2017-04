Buffon geniet van sensatie: ‘Hij is al beter dan Henry op zijn leeftijd’

Juventus neemt het komende woensdag in de halve finale van de Champions League op tegen AS Monaco en de club uit Frankrijk wordt gezien als de grootste verrassing van het miljoenenbal. Gianluigi Buffon is eveneens onder de indruk van de tegenstander, zo vertelt de doelman in een interview met de UEFA.

De Italiaans international vond de Monegasken in de duels met Manchester City erg goed spelen: “Tijdens de ontmoeting in Engeland stuurde ik de directeur van onze club na een half uur een berichtje: ‘die gasten kunnen de finale halen, ze zijn briljant’”, schreef ik. Dat laat wel zien dat we hen erg respecteren. Dit is geen team dat de halve finale op geluk heeft bereikt.” Het ‘erg aanvallende, levendige en sprankelende’ spel kan Buffon bekoren.

De keeper is met name te spreken over de achttienjarige Kylian Mbappé, die dit seizoen al vijf keer scoorde in zeven wedstrijden in de Champions League. “Hij is in 1998 geboren, of niet? Ik had al aan het WK in Frankrijk deelgenomen voordat hij was geboren. Dat is het mooie van het leven. Je ontmoet jongens die nog niet eens waren geboren op het moment dat jij al een groot deel van je loopbaan erop had zitten”, aldus Buffon.

“Het is stimulerend als je beseft dat je nu tegenover de toekomstige Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar staat”, gaat Gigi verder. “Ik heb tegen spelers uit de vijftiger en zestiger jaren gespeeld en nu speel ik tegen jongens die na de eeuwwisseling zijn geboren. Dat is en flinke tijd. Misschien, als ik over een jaar of tien terugkijk op mijn loopbaan, is Monaco wel kampioen geworden en kan ik zeggen dat ik tegen die spelers heb gespeeld toen zij aan het begin van hun carrière stonden. Mbappé is in ieder geval een ongelooflijk talent en lijkt me ook een leuke gozer, dus dat helpt ook. Ik hoop dat hij een topcarrière krijgt.”

“En als hij zo’n loopbaan gaat meemaken, dan hoeft hij ons nu niet uit te schakelen, dat is nog nergens voor nodig”, geint Buffon. “Hij krijgt in de toekomst nog genoeg kansen om de prijs te pakken. Hij heeft inderdaad gelijkenissen met Thierry Henry. Ze hebben beiden voor Monaco gespeeld en rennen heel makkelijk, soepel en elegant. Hij is nu al beter voor de goal dan toen Henry zijn leeftijd had. Hij scoort bijna in iedere wedstrijd en het is voor een jonge gast niet makkelijk om altijd zo koel te blijven”, besluit Buffon.