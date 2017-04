‘Liverpool en Klopp hadden meer vertrouwen in mij moeten hebben’

Liverpool trok in de zomer van 2014 liefst 25 miljoen euro uit om Lazar Markovic los te weken bij Benfica, maar de vleugelaanvaller is er tot op heden nog niet in geslaagd aan de hoge verwachtingen te voldoen. Markovic werd de afgelopen twee seizoenen door the Reds diverse malen verhuurd en zegt teleurgesteld te zijn in de club en manager Jürgen Klopp.

Markovic kwam in zijn debuutjaar op Anfield tot slechts negentien competitiewedstrijden en werd vervolgens verhuurd aan Fenerbahçe en Sporting Portugal. Sinds begin dit jaar komt hij uit voor Hull City, maar Markovic is nog altijd eigendom van Liverpool. "De club heeft veel geld voor mij betaald en ik geloof dat ze meer vertrouwen in mij hadden moeten hebben. Dat geldt zowel voor de club als de manager. Ik vind dat ik meer had moeten spelen dan dat ik uiteindelijk gedaan heb", zegt de 23-jarige Serviër in gesprek met Liverpool Echo.

"Ik weet niet wat er na dit seizoen zal gebeuren, het hangt van de situatie bij Liverpool af", vervolgt Markovic. "Mijn contract bij Liverpool loopt nog twee jaar door, dus we zullen zien. Ik geniet ervan om in de Premier League te spelen en ik zou graag in de Premier League blijven. Ik ben naar Engeland gekomen om te voetballen en ik denk dat ik mezelf voldoende heb bewezen." Markovic speelde tot dusver tien Premier League-duels voor Hull City, allen in de basis.