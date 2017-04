‘Ik denk altijd aan mijn transferclausule van honderd miljoen euro’

Andrea Belotti is bezig aan een indrukwekkend seizoen in dienst van Torino. De Italiaans international was in dertig competitiewedstrijden reeds goed voor 25 doelpunten en heeft zich daarmee in de kijker gespeeld bij diverse topclubs. Torino weigert echter zonder meer mee te werken aan een vertrek.

De middenmoter uit de Serie A verlengde het contract van de 23-jarige Belotti vorig jaar tot medio 2021 en bedong daarin tevens een transferclausule van honderd miljoen euro. Deze speciale clausule kan alleen geactiveerd worden door clubs uit het buitenland. "Of hij bij Torino zal blijven?", vraagt clubeigenaar Urbano Cairo zich hardop af in gesprek met Corriere dello Sport. "Ik weet het echt niet, maar laat ik zeggen dat de intenties van beide partijen duidelijk waren. Toen zijn zaakwaarnemer mij het verzoek deed het salaris van Belotti op te schroeven, ging ik akkoord, maar ik wilde wel een afkoopsom van honderd miljoen euro."

Belotti erkent zelf dat de transferclausule hem niet koud laat. "Ik denk altijd aan mijn transferclausule, omdat ik altijd denk dat ik mijn waarde op het veld moet laten zien", geeft hij toe tegenover Sky Sport Italia. "In de huidige voetballerij zijn exorbitante transfersommen normaal geworden. Clubs betalen zeventig, tachtig, soms zelfs honderd miljoen euro voor een speler. De prijs van spelers is enorm omhooggeschoten in de huidige markt."

Andrea Belotti (25 goals) kan komend weekeinde de eerste Italiaan jonger dan 24 jaar met 26 treffers in één Serie A-seizoen worden, sinds Antonio Valentín Angelillo en José Altafini in 1958/59. #belotti #torino #serieatim #calcio Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 8:53 PDT

Mocht Belotti ervoor opteren zijn carrière te vervolgen bij een andere club uit de Serie A, dan gaat zijn voorkeur uit naar AC Milan. "Als kind droomde ik ervan om zoals Andriy Shevchenko te worden, want hij was en is nog steeds mijn idool. Zijn honger op het veld, zijn kalmte en professionaliteit zowel op als naast het veld. Er waren niet veel spelers op eenzelfde niveau. Zo nu en dan werd ik door mijn vader en broer meegenomen naar het San Siro, maar ik heb de club vooral bekeken op televisie."