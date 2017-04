‘Waarom zou hij twee keer nadenken voordat hij hem op straat zet?’

De toekomst van Rafael Benítez is vooralsnog in het ongewisse. De Spaanse manager stelde deze week met Newcastle United promotie naar de Premier League veilig, maar weigerde desgevraagd duidelijkheid te verschaffen omtrent zijn eigen toekomst. Jamie Carragher speelde zes jaar lang onder Benítez bij Liverpool en vermoedt dat de oefenmeester de clubleiding van de the Magpies met zijn houding onder druk probeert te zetten.

"Hij stelt zich met een reden zo op", begint de oud-verdediger in the Daily Mail. "Benítez wil een zo groot mogelijk transferbudget, zodat hij Newcastle competitief kan houden. Als hij niet de middelen krijgt die hij nodig acht en het volgend seizoen slecht gaat met Newcastle, dan kan hij zeggen dat hij het al voorspeld had."

Ofschoon Carragher dus niet verwacht dat Benítez, wiens contract na dit seizoen nog twee jaar doorloopt bij Newcastle, zelf de handdoek zal werpen, sluit hij niet uit dat clubeigenaar Mike Ashley de coach zijn congé zal geven. "Waarom zou hij het niet doen?", vraagt de analist zich hardop af. "Ashley deinsde er niet voor terug om lokale helden als Kevin Keegan en Alan Shearer te royeren, dus waarom zou hij twee keer nadenken voordat hij Benítez op straat zet? Hij deinst er niet voor terug om grote beslissingen te nemen."