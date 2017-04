Janssen denkt niet aan vertrek: ‘Ik ben geen ‘quitter’'

Vincent Janssen maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur. De spits kent een lastig eerste seizoen in de Premier League en werd alweer in verband gebracht met een vertrek uit Engeland. Janssen wil echt van geen opgeven weten en is erop gebrand om te slagen bij Tottenham Hotspur.

“Ik ken de geruchten over een vertrek, maar ik speel hier nog niet eens één jaar. Afgelopen zomer heb ik hier een meerjarig contract ondertekend. Ik ben gelukkig bij Spurs”, zegt Janssen in de Britse media. Tottenham Hotspur telde afgelopen zomer 22 miljoen euro neer voor de spits, die tot dusver pas twee doelpunten in de Premier League wist te maken.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld over het aantal doelpunten. Maar ik ben geen quitter”, vervolgt Janssen, die nog tot 2020 vastligt in Noord-Londen. “Ik heb het naar mijn zin bij deze club. Mijn teamgenoten, de staf, de fans, het trainingscomplex, alles bevalt me. We doen het bovendien goed. Waarom zou ik dan vertrekken?”