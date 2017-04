Kluivert heeft mooie herinneringen: ‘Een grote club, met warme mensen’

Patrick Kluivert werd tien jaar geleden kampioen met PSV, na een spectaculaire ontknoping op de laatste speeldag. De Eindhovenaren wonnen destijds met 5-1 van Vitesse, waardoor Ajax uiteindelijk op doelsaldo verslagen werd. De oud-international heeft mooie herinneringen aan 29 april 2007.

“Ik weet nog dat iedereen er vooraf nog in geloofde bij ons in de kleedkamer. Op het moment dat ik in het veld kwam, wist ik niet hoe de standen waren. Maar aan het publiek merkte je dat er wat in de lucht hing. Er spatte enthousiasme vanaf”, zegt Kluivert in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Dat was het mooiste aan die dag en dat feest; dat het zo spontaan was. De vreugde was enorm”, vervolgt Kluivert zijn verhaal. “Ik heb maar een seizoen gespeeld bij PSV, maar mede door die dag is het een mooie periode geworden. Een grote club, met warme mensen bovendien.”