Zaterdag, 29 April 2017

De Boer heeft concurrentie van Ranieri en Klinsmann

Diego Costa heeft in Londen een ontmoeting gehad met zaakwaarnemer Jorge Mendes en een groep zakenmannen. Het voedt de geruchten over een vertrek van de spits bij Chelsea. (The Sun)

Ook Everton wil Kalidou Koulibaly komende zomer graag binnenhalen. Napoli is echter niet van plan om de verdediger, die ook interesse van Chelsea geniet, zomaar te laten gaan. (The Sun)

Bayer Leverkusen gaat aan het einde van het seizoen afscheid nemen van Tayfun Korkut. Frank de Boer kan in Duitsland zijn opvolger worden, al zijn Claudio Ranieri en Jürgen Klinsmann ook kandidaat. (Diverse Duitse media)

Als Sam Allardyce erin slaagt om Crystal Palace in de Premier League te houden, ligt er een mooie bonus in het verschiet. In dat geval krijgt de manager een bedrag van zo’n 3,5 miljoen euro bijgeschreven. (Daily Mail)

Manchester United legt twintig miljoen euro op tafel om Anderson Talisca binnen te halen. De middenvelder is momenteel door Benfica verhuurd aan Besiktas. (Daily Star)