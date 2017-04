‘Zelfs voor Barcelona en Real zou het lastig zijn de Premier League te winnen’

In het slot van de competitie moet Liverpool alle zeilen bijzetten om bij de beste vier in de Premier League te eindigen. The Reds hebben nog een voorsprong op Manchester City en Manchester United, maar zij speelden wel een wedstrijd minder. Volgens manager Jürgen Klopp ligt de intensiteit in de Premier League enorm hoog.

“Zelfs voor de Spaanse topclubs zou het lastig zijn om de Premier League te winnen. Real Madrid en Barcelona zouden voor ieder punt moeten vechten, het zou heel lastig zijn voor die clubs. In de Premier League is niks zeker, de intensiteit is zo hoog”, zegt Klopp op een persconferentie. Zijn ploeg neemt het maandag op tegen Watford.

The Reds hebben wat goed te maken, want vorige week zondag werd er in eigen huis met 1-2 verloren van Crystal Palace. Dejan Lovren speelde tegen the Eagles niet de beste wedstrijd van zijn carrière, maar hij tekende afgelopen week wel een nieuw contract bij Liverpool. “Als Dejan bij een andere club zou spelen, zou je overwegen om hem te kopen. Maar dan bedenk je wat hij moet kosten, een enorm bedrag. Hij is pas 27, het beste van hem moet nog komen.”