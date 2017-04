Jonge Ajacied op zoek naar nieuwe club: ‘Ajax is heel goed voor me geweest’

Na vijf jaar gaan de wegen van Ezra Walian en Ajax komende zomer scheiden. Het contract van de negentienjarige aanvaller loopt af, waardoor hij transfervrij op zoek gaat naar een nieuwe club. In gesprek met het Haarlems Dagblad geeft Walian toe dat er ‘genoeg interesse’ is.

Walian speelde afgelopen seizoen in Jong Ajax. Hij kwam uiteindelijk tot 21 wedstrijden, vaak als invaller. In het begin van het seizoen kampte hij met een blessure nadat hij werd aangereden op de scooter. Door een gescheurde enkelband kon Walian pas in november debuteren voor Jong Ajax. Daarnaast ondervond hij concurrentie van Mateo Cassierra. “Zo gaat dat bij een club als Ajax. Ajax is heel goed voor me geweest, ik heb er heel veel geleerd”, zegt Walian tegenover de krant.

Sinds kort is Walian international voor Indonesië. Hij is daardoor lang van huis tijdens interlandperiodes, maar hij ziet dat niet als probleem. “Ik zal niet bij elk trainingskamp van Indonesië aanwezig zijn. Het is een kwestie van afwegingen maken. André Onana koos ervoor niet naar de Afrika Cup te gaan, omdat hij in de basiself van Ajax stond. Ook ik zal per keer bekijken wat verstandig is.”