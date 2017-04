Chivu was bijna van Vitesse: ‘Het scheelde weinig, maar iets weerhield me’

Christian Chivu maakte op achttienjarige leeftijd de overstap van het Roemeense Universitatea Craiova naar Ajax. Zo’n 2,5 miljoen euro telden de Amsterdammers neer in 1999 voor de verdediger. In Nederland groeide Chivu uit tot een topverdediger, waarna hij een transfer naar AS Roma verdiende. Terugkijkend op zijn carrière vertelt hij veel geleerd te hebben van zijn tijd in Amsterdam.

Chivu wilde zo snel mogelijk naam maken bij Ajax. Het viel hem daarom tegen dat hij niet gelijk in het eerste elftal stond. “In mijn eerste maand bij Ajax kwam ik uit voor Jong Ajax”, zegt de 36-jarige Chivu op de clubsite van Ajax. “Ik werd er zenuwachtig van, want ik wilde in de hoofdmacht laten zien wat ik kon. Achteraf was het een goede manier om te acclimatiseren.”

De oud-international was altijd al fan van Ajax en twijfelde dan ook niet toen hij een aanbieding kreeg. “Maar wist je dat ik nog bijna een contract heb getekend bij Vitesse? Het scheelde weinig, maar iets weerhield me. Ik wilde daar niet tekenen. Maar goed ook, want drie maanden later zette ik mijn krabbel bij Ajax.”

Na periodes bij Roma en Internazionale wilde Chivu terug naar Nederland. “Ja. In 2012 wilde ik graag terugkomen. Mijn management is in gesprek gegaan met Ajax om te kijken wat de mogelijkheden waren. Daar is toen helaas niets uitgekomen.”