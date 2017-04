Willem II hoopt huurling te houden: ‘De Premier League zal het wel niet worden’

Willem II hoopt Obbi Oulare ook volgend seizoen te kunnen huren van Watford. Er is echter meer interesse in de Belgische spits, die in Tilburg naar behoren presteert. Het Brabants Dagblad meldt dat er ook Premier League-clubs geïnteresseerd zijn in Oulare.

“Maar de Premier League zal het wel niet worden. Watford gaat mij niet aan een club op hetzelfde niveau verhuren. Bovendien wil ik zeker zijn van speeltijd en dat is dan vermoedelijk niet het geval”, reageert Oulare. Halverwege mei zal Watford een beslissing nemen over de toekomst van de spits. Het lijkt er niet op dat hij al terug zal keren bij the Hornets.

Watford nam Oulare twee jaar geleden voor ruim acht miljoen euro over van Club Brugge. Na een mislukte verhuurperiode bij Zulte Waregem kwam de aanvaller bij Willem II terecht. In negen wedstrijden maakte Oulare drie doelpunten en fungeerde hij drie keer als aangever. Willem II heeft al bij de clubleiding van Watford aangegeven dat het volgend seizoen ook graag beschikt over Oulare.