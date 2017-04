Wenger: ‘Als je twintig jaar boven Tottenham eindigt, is het niet belangrijk’

Voor Arsenal staat er zondag een belangrijke wedstrijd op het programma. In het duel met Tottenham Hotspur staan niet alleen drie punten op het spel, maar ook de nodige prestige. De aartsrivaal staat momenteel boven the Gunners in de Premier League, maar volgens Arsenal-manager Arsène Wenger is er nog geen sprake van een machtsverschuiving.

“Ik denk dat ze langere tijd boven ons moeten eindigen om te spreken van een machtsverschuiving. Je kan niet zeggen dat één jaar opweegt tegen twintig jaar. Laten we eerlijk zijn, ik heb deze vraag over een machtsverschuiving al achttien jaar op rij beantwoord. Er is niks veranderd”, stelt Wenger op een persconferentie.

“Maar als je twintig jaar boven ze eindigt, is het niet belangrijk. Nu ze boven ons staan, is het ineens belangrijk. Natuurlijk maakt het uit, je wil sterker zijn dan Tottenham. Je wil sterker zijn dan iedereen. We zijn er nog niet, laten we even afwachten hoe de eindstand er in de competitie uitziet”, zegt de Fransman, die denkt dat het nieuwe stadion invloed zal hebben op Tottenham. “Je krijgt te maken met financiële restricties. Daarnaast voel je je nog niet direct thuis in een nieuw stadion. Wij hebben het meegemaakt toen we naar het Emirates verhuisden.”