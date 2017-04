Büttner: ‘Ik maakte de grote fout om meteen bij de sterren te gaan staan’

Alexander Büttner verdiende in de zomer van 2012 een droomtransfer van Vitesse naar Manchester United. Sir Alex Ferguson haalde de destijds nog talentvolle linksback naar Old Trafford. Als jonge jongen ging er een wereld voor Büttner open in Engeland. De Nederlander moest wennen bij zijn nieuwe club en dat ging met vallen en opstaan.

De Vitesse-speler vertelt in een interview met De Telegraaf hoe hij een week lang in het midden stond bij de rondo voorafgaande aan de training. Bij Manchester United waren er drie rondo’s verdeeld over drie groepen spelers. “Eén rondo was de groep met alle Spaans sprekende jongens, één was er voor de jonge spelers en één was die van de sterren. Ik maakte de grote fout om meteen bij de sterren te gaan staan, omdat ik met Robin meeliep. Dus ik stond bij Scholes, Giggs, Vidic, Van Persie, Rooney en Rio (Ferdinand, red.). Nou, je begrijpt wel hoe dat ging. Ik stond de hele tijd in het midden.”

Büttner werd van het kastje naar de muur getikt door de sterren van the Red Devils. “Wat er ook gebeurde: ’Alex, in het midden!’ Dat heeft een week geduurd. Toen was ik het zat. Op vrijdag riep ik: ’Nee, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer in het midden! Ik ben geen gek, hè’. Ik weet nog goed dat Giggs toen naar me toen kwam en hij schaterend zei dat het een week had geduurd voordat ik ’nee’ zei.”