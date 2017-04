‘Sneijder had bij Ajax ’goed gewerkt‘ met Ten Cate, dus hij was tegen Dick’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Dick Advocaat wordt aangesteld als bondscoach van Oranje. Een opvallende keuze, daar technisch directeur Hans van Breukelen in gesprek met een aantal sleutelspelers van het Nederlands elftal te horen kreeg dat zij niet op de Fenerbahçe-trainer zitten te wachten. Advocaat vertrok vorig jaar plots bij Oranje toen hij een aanbieding uit Turkije kreeg. Dit was tegen het zere been van een aantal internationals.

In gesprekken met Wesley Sneijder, Arjen Robben en Kevin Strootman hoorde Van Breukelen dat er vanuit de spelersgroep weinig steun is voor Advocaat. “Sneijder slaat zich voor zijn kop”, schrijft Henk Spaan zaterdag in zijn column voor Het Parool. “Van Breukelen zocht zo naarstig naar een breed draagvlak dat Robben, Strootman en Sneijder zich lieten verleiden tot uitspraken over de nieuwe bondscoach. Sneijder had bij Ajax 'goed gewerkt' met Ten Cate, dus hij was tegen Dick. Strootman en Robben waren ook tegen Dick, want die had de boel in de steek gelaten.”

Na het vertrek van Advocaat zag Danny Blind ook zijn andere assistenten vertrekken. “Natuurlijk gingen Advocaat, Van Nistelrooij en Van Basten er met gezwinde spoed vandoor nadat ze Blind en zijn relatie tot de Oranjespelers even hadden geobserveerd. Strootman en Robben worden op grond van prestaties wel geselecteerd, maar Sneijder moet snel inbinden. Op de achtergrond zien we een grijnzende Van Persie.” De spits van Fenerbahçe werkt in Istanbul samen met Advocaat en werd door Blind niet meer opgeroepen.