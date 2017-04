‘In april meedoen in Europa was voor Marc, Dennis en mij vanzelfsprekend’

Ajax bereidt zich voor op de dubbele confrontatie met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. Edwin van der Sar maakte van dichtbij mee hoe lang Ajax tegen Europees succes aanhikte. De algemeen directeur van de Amsterdammers beseft dat het bereiken van de halve finale geen prijs is. Maar de wedstrijden tegen Lyon geven volgens hem het seizoen ‘internationaal kleur’.

“Dit is ook de insteek geweest van de hervormingen van zes à zeven jaar geleden: met Ajax Europees weer aanhaken”, schrijft de oud-international in zijn column voor De Telegraaf. “Marc Overmars (technisch directeur, red.) zegt wel eens dat we die lat weer moeten aantikken. We hebben te lang tegen de kwartfinale aangehikt. Ik omschrijf het liever zo: we moeten een keer die drempel over. Dat hebben we met het bereiken van de halve finale nu gedaan. Met fantastisch spel in de thuiswedstrijd en een geweldig gevecht in de zware uitwedstrijd tegen Schalke hebben we iets moois bereikt.”

Woensdagavond krijgt Ajax bezoek van Lyon, volgende week donderdag gaat de ploeg van trainer Peter Bosz op bezoek in Frankrijk. “Iets moois is nog geen prijs. Het seizoen is ook nog niet gemaakt”, aldus Van der Sar. “Voor halve finales worden geen medailles uitgereikt. Maar het is wel al schitterend dat supporters van Ajax weer trots op onze Europese prestaties zijn. Het is ook een wisselwerking tussen spelers en supporters. De spelers leveren de prestaties, de supporters steunen met een propvolle ArenA elke keer de spelers.”

In de jaren negentig kende Ajax Europees grote successen. Daarna gleed de club af en is het intussen twintig jaar geleden dat Ajax voor het laatst een halve finale in Europa haalde. “In april nog meedoen in Europa was voor Marc (Overmars), Dennis (Bergkamp) en mij als speler vanzelfsprekend in onze Ajax-tijd. Daarna maakten we dat ook mee bij de buitenlandse clubs waar we speelden. Maar voor de meeste supporters is het te lang geleden.”