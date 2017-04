'Ziyech-scenario' dreigt: ‘Jammer als Aké voor Ivoorkust kiest'

Marc Wilmots, de Belgische bondscoach van Ivoorkust, probeert Nathan Aké over te halen om voor de Ivoriaanse nationale ploeg te kiezen. De verdediger van Chelsea doorliep alle jeugdelftallen van Oranje, maar omdat hij een Ivoriaanse vader heeft mag hij voor dat land uitkomen. Tegenover De Telegraaf bevestigt de verdediger de gesprekken met Wilmots. Hij heeft het aanbod in beraad, maar neemt nog geen besluit. De 22-jarige mandekker wil zich eerst nog op de titelrace met the Blues concentreren.

Zodoende dreigt Nederland opnieuw een speler aan een andere nationale ploeg te verliezen, zoals eerder gebeurde bij Hakim Ziyech. De Ajacied kreeg een uitnodiging van Marokko en ging daar op in. Danny Blind en Marco van Basten wisten hem niet te overtuigen voor Oranje te kiezen. Interim-bondscoach Fred Grim verwacht niet dat hetzelfde gebeurt met Aké. “Mijn eerste reactie is, dat ik het heel jammer zou vinden als hij voor Ivoorkust kiest”, aldus Grim. “Nathan is in potentie een Nederlands elftal-speler. Niet voor niets heeft hij alle Oranje-jeugdelftallen doorlopen en was hij er alle duels van Jong Oranje bij. Hij wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden voor het Nederlands elftal.”

Grim noemt Aké een ‘enorm groot talent’. “Hij is niet voor niets op jonge leeftijd van Feyenoord naar Engeland gegaan”, klinkt het. “Alleen is het jammer dat hij nu weliswaar bij een absolute topclub als Chelsea zit, maar relatief weinig aan spelen toekomt. Juist op de momenten dat je dacht dat hij op huurbasis bij Watford en Bournemouth doorpakte, haalde Chelsea hem terug en belandde hij vaak op de bank.”