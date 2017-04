Van der Sar hoopvol: ‘We zijn in gesprek met de KNVB’

Edwin van der Sar is blij met het Europese success van Ajax dit seizoen in de Europa League. Het team van trainer Peter Bosz heeft zich geplaatst voor de halve finale en moet via Olympique Lyon de finale in Stockholm zien te bereiken. De algemeen directeur van de Amsterdammers beseft echter ook dat halve eindstrijd geen prijs is en is daarom gematigd tevreden.

Ajax is zo goed als kansloos voor het kampioenschap na de nederlaag van vorige week zondag tegen PSV (1-0). “Ik vind het mooi dat de twee traditioneel grootste clubs van het land lang om de titel gestreden hebben. Dat is lang niet zo geweest”, zegt hij in gesprek met Ajax Kick Off. “Als Ajax zijnde moet je natuurlijk altijd om de prijzen strijden en dat hebben we om het landskampioenschap lang gedaan, maar uiteindelijk wil je de titel winnen.”

Voor het derde jaar op rij eindigt Ajax naar alle waarschijnlijkheid zonder landstitel. “We zijn een tijdje verwend geweest onder Frank de Boer met vier titels onder zijn leiding”, vervolgt Van der Sar. “Dan kun je kijken naar de Europese wedstrijden die er nog aan komen tegen Lyon, maar dat zijn halve finale plaatsen en daarvoor krijg je geen medailles.”

Vanuit Ajax werd er geopperd om competitiewedstrijden ook op maandagavond af te werken, om zodoende meer rust te krijgen na een Europees duel. Van der Sar hoopt dat de KNVB hier in mee gaat. “We zijn in gesprek met de KNVB over competitievorm. Laten we hopen dat we met de KNVB en de grote clubs die Europees spelen een oplossing gaan vinden.”