‘Ik denk echt dat Arsenal Mbappé binnen kan halen'

Vrijwel iedere Europese topclub houdt Kylian Mbappé momenteel in de gaten. De aanvaller van AS Monaco ontwikkelt zich stormachtig en werd de afgelopen tijd met de nodige clubs in verband gebracht. Eén van die clubs is Arsenal en Robert Pirès is ervan overtuigd dat the Gunners Mbappé binnen kunnen halen.

“Ik denk echt dat Arsenal hem binnen kan halen, al is de hoge transfersom mogelijk een probleem. Mbappé heeft het talent om voor Arsenal te spelen en Wenger is de juiste manager om hem onder zijn hoede te nemen”, zegt de Fransman tegenover Bwin. Mbappé wordt de afgelopen tijd geregeld vergeleken met Thierry Henry.

Pirès speelde samen met Henry bij Arsenal. “De vergelijking is onnodig, Mbappé is er nog niet klaar voor om vergeleken te worden met Thierry. Hij lijkt als speler enorm op Henry, maar het zou oneerlijk zijn om ze nu al te vergelijken. Ik hoop dat Kylian de voetsporen van Henry kan volgen. Net als Henry is Mbappé snel, sterk en een goede afmaker. Maar hij is nog erg jong, dus we moeten voorzichtig zijn met zo’n vergelijking.”