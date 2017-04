'Het is niet Pogba's schuld dat United zo veel geld voor hem betaalde'

105 miljoen euro betaalde Manchester United aan Juventus voor Paul Pogba, sinds de zomer van vorig jaar de duurste voetballer aller tijden. Zijn prijskaartje brengt hoge verwachtingen met zich mee en die heeft de Franse middenvelder dit seizoen volgens critici vooralsnog niet kunnen waarmaken. Oud-international Robert Pirès vindt dat men wat meer geduld moet hebben met Pogba. De Fransman verwacht dat het beste nog moet komen.

De prestaties van Pogba liggen door zijn hoge transfersom onder een vergrootglas. “Om Pogba overschat of een flop te noemen is te makkelijk gezegd”, zegt Pirès tegenover Bwin. “Ik denk dat dit pas het begin is en hij nog veel beter wordt. Men vergeet dat hij nog maar 24 jaar is, dus de fans van United moeten meer geduld met hem hebben.”

“Het is niet de schuld van Pogba dat Manchester United zo veel geld voor hem betaalde”, gaat Pirès verder. “Hij beschikt over zo ontzettend veel potentie dat hij binnen een paar jaar de beste speler ter wereld kan zijn.” Komend weekend zal Pogba door een blessure niet in actie komen tegen Swansea City. José Mourinho hoopt hem volgende week in de halve finale van de Europa League weer terug te hebben tegen Celta de Vigo.