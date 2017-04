Fosu-Mensah geniet bij United: ‘Jongens als Zlatan en Rooney geven me tips’

Vorig seizoen maakte Timothy Fosu-Mensah onder Louis van Gaal zijn debuut bij Manchester United. Onder José Mourinho komt de verdediger amper aan spelen toe in het eerste elftal. Donderdag mocht Fosu-Mensah kort invallen in de wedstrijd tegen Manchester City, maar hij liep tijdens die invalbeurt een blessure op.

Op zestienjarige leeftijd maakte Fosu-Mensah de overstap van Ajax naar Manchester United. Van die keuze heeft de geboren Amsterdammer geen moment spijt gehad. “Ik heb het erg naar mijn zin. Ik denk dat ik er goed mee om ga dat ik minder kansen krijg. Ik leer hier heel veel van, ook zeker als mens”, zegt de negentienjarige verdediger in gesprek met Ajax1. “Ik ben gewoon een jongen die stap voor stap kijkt. Ik probeer mezelf te ontwikkelen en ben nog niet echt bezig met volgend seizoen. United is mijn club en ik hoop een topspeler te worden.”

“Jongens als Zlatan, Rooney en Carrick geven me veel tips en ik luister daar heel graag naar. Het is echt heel leerzaam om met die jongens te spelen”, vervolgt Fosu-Mensah zijn verhaal. “Pogba is bijvoorbeeld nog maar 24, maar hij heeft al zoveel prijzen gewonnen. Hij heeft daardoor al veel ervaring en deelt dat met me. Dat is echt heel fijn. Het zijn sterren, maar ze behandelen je gewoon als teamgenoot. Niemand doet alsof hij boven iemand anders staat en dat is wel echt heel fijn.”