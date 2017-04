Klopp: ‘Als we hem nu nog moesten halen, zou hij een hoop geld kosten’

Dejan Lovren zette vrijdag zijn krabbel onder een nieuw contract bij Liverpool en de Kroaat gaat met een salaris van 120 duizend euro per week bij de bestbetaalde verdedigers van de Premier League horen. De stopper kon in de afgelopen seizoenen regelmatig op kritiek rekenen van de supporters van the Reds, maar Jürgen Klopp denkt dat er twee kanten aan het verhaal zitten.

“In een situatie als deze, weet ik hoe supporters denken: als je het ze na de wedstrijd tegen Borussia Dortmund (toen Lovren Liverpool met een late goal naar de halve finale van de Europa League hielp, red.) had gevraagd, zouden ze zeggen: ‘Geef hem een twintigjarig contract’”, liet de Duitser optekenen tijdens een perspraatje. “Maar als je de wedstrijd tegen Crystal Palace ziet, denken ze: ‘Is er een ander team waar we hem kwijt kunnen?’. De waarheid ligt in het midden. Als Dejan voor een andere club zou spelen en je zou hem willen aantrekken, dan zou hij een hoop geld kosten.”

“We hebben hem een nieuw contract gegeven, we werken met hem, hij is 27 jaar oud. Zijn beste tijd als verdediger zit er nog aan te komen. Ik weet er niet zoveel van, maar ik heb gehoord dat hij een moeilijke start heeft gehad. Hij is nu echter meer gewend en dat is goed”, ging Klopp verder. “Hij is sterk, snel en een goede voetballer. Zijn keuzes kunnen soms beter, maar niemand, en we zien een hoop, is perfect. We denken echt dat hij ons kan helpen en wij kunnen hem weer helpen bij deze laatste, beslissende, dingen. Ik ben erg tevreden met het nieuws.”