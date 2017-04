Strootman: ‘Alles moet kloppen, maar volgend seizoen speel ik zeker hier’

AS Roma wil graag langer door met Kevin Strootman, maar de Oranje-international heeft zijn handtekening nog altijd niet gezet onder een nieuw contract. De huidige verbintenis van de middenvelder loopt na dit seizoen nog één jaar door in het Stadio Olimpico, waardoor een zomers vertrek, naar bijvoorbeeld Internazionale, niet ondenkbaar is. Strootman stelt de fans van Roma vrijdag echter gerust.

"We zijn momenteel in onderhandeling over een nieuw contract", vertelt de 27-jarige Strootman aan Sky Italia. "Er is nu net een nieuwe technisch directeur (Monchi, red.) en ik verwacht dat er veranderingen zullen plaatsvinden binnen de club. Ik voel me hier echter prima. Iedereen heeft mij altijd gesteund in de periode dat ik geblesseerd was. Alles moet kloppen, maar volgend seizoen zal ik hier zeker spelen."

Strootman is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Roma, dat hem in de zomer van 2013 voor zestien miljoen euro losweekte bij PSV. De afgelopen twee voetbaljaargangen miste hij nagenoeg volledig vanwege blessureleed, maar dit seizoen is de dynamische middenvelder een vaste waarde in de ploeg van Luciano Spalletti. In dertig competitiewedstrijden was hij goed voor vier doelpunten.