Van den Brom: ‘Ik gun Vitesse alles, maar zondag niets’

AZ hoopt komend weekeinde voor de tweede keer in vier jaar tijd beslag te leggen op de KNVB Beker. De Alkmaarders wonnen het bekertoernooi in 2013 ten koste van PSV (2-1) en azen zondag tegen Vitesse op nieuw bekersucces. Trainer John van den Brom verzekert dat AZ met het mes tussen de tanden aan de aftrap zal verschijnen in De Kuip.

"We hebben ons aan het begin van het seizoen als doel gesteld om de KNVB Beker te winnen. Nu is het bijna zover en willen we het heel graag afmaken. De honger naar een serieuze prijs is enorm", vertelt de oefenmeester vrijdag op de traditionele persconferentie voorafgaande aan de bekerfinale.

Van den Brom was in het verleden zowel als voetballer als als coach actief bij tegenstander Vitesse. "Qua prijzen is AZ als club verder dan Vitesse", geeft de keuzeheer aan. "Maar het heeft geen zin om over een favorietenrol te praten. Voor mij is het zondag fifty-fifty. De vorm van de dag en het scoreverloop gaan een rol spelen, want tactisch gaan we elkaar niet verrassen. Vitesse heeft een voetballende ploeg die herkenbaar speelt. Nee, de club kent voor mij geen verrassingen. Ik gun ze alles, maar zondag niets."

Ron Vlaar vergezelde zijn coach bij het perspraatje. De robuuste verdediger won de Dennenappel in 2008 reeds met Feyenoord, maar miste de finale tegen Roda JC Kerkrade toen vanwege een blessure. "Ik wil deze finale met AZ heel graag winnen. In een carrière krijg je niet veel kansen om een echte prijs te pakken. Ik kijk er enorm naar uit om geschiedenis te schrijven als ploeg en als club", aldus de aanvoerder van AZ.