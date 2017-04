Advocaat duidelijk: ‘Je kunt beter gaan, want ik heb niets te zeggen’

Dick Advocaat lijkt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, maar zoals donderdag al duidelijk werd, zal het waarschijnlijk nog een aantal maanden duren voordat hij daadwerkelijk de touwtjes in handen krijgt bij Oranje. De trainer staat momenteel nog onder contract bij Fenerbahçe en wil daar eerst het seizoen afmaken.

Voorlopig verwacht Advocaat ook niet dat er witte rook zal komen uit Zeist: “Je kunt beter naar huis gaan, want ik heb niets te zeggen”, begint hij tegenover de NOS. “Het is heel eenvoudig: ik heb nog geen contract getekend, dus we moeten afwachten”, verduidelijkt hij de situatie ietwat.

Advocaat denkt dat het ook nog wel een aantal weken zal duren voordat hij definitief weer in dienst treedt van de KNVB: “Ik denk dat het eerste gesprek pas in mei zal plaatsvinden”, sluit hij af. De beoogde nieuwe bondscoach mist naar alle waarschijnlijkheid het eerstvolgende duel van Oranje, een oefeninterland tegen Marokko. De wedstrijden tegen Ivoorkust en Luxemburg lijkt hij wel te gaan leiden.