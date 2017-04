Ten Cate juridisch aansprakelijk gesteld: ‘Ben een miljoen verloren’

Henk ten Cate kent een uiterst moeizame week. Nadat de trainer van Al-Jazira eerder al zelf afhaakte voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal, wordt hij nu door zijn collega-aandeelhouders van taxidienst Tinker Travel aansprakelijk gesteld voor mistanden binnen het bedrijf.

Ten Cate is sinds kort als mede-aandeelhouder verbonden aan Tinker Travel en zou betrokken zijn bij ongebruikelijke, mogelijk verwijtbare of zelfs onrechtmatige bedrijfsvoering. Tinker Travel verkeert financieel in zwaar weer, waardoor de geboren Amsterdammer zijn kans schoon zou zien het bedrijf moedwillig failliet te laten gaan. De verkoop van de know-how die het bedrijf bezit zou Ten Cate vele miljoenen kunnen opleveren, maar de oefenmeester spreekt die beschuldigingen tegen.

"Ik ben aandeelhouder voor 1 miljoen euro. Twee maanden geleden ben ik ingestapt voor 15 procent van de aandelen. Een week nadat ik aandeelhouder was geworden, bleek dat het bedrijf in slecht weer zit. Dat is het gevolg van mismanagement. Ik ben er onder valse voorwendselen binnengehaald", legt hij uit in gesprek met de NOS.

"Meteen nadat ik als aandeelhouder was ingestapt, bleek het bedrijf te kampen met een acuut tekort", vervolgt Ten Cate. "Samen met ABN Amro heb ik toen onderzoek laten doen. Daaruit bleek dat het tekort 2,3 miljoen was. Er werd aan de aandeelhouders gevraagd dat tekort aan te vullen. Maar dat weigeren ABN Amro en ik. Ik ben in twee maanden een miljoen kwijtgeraakt. Ik heb een claim ingediend tegen de directie van het bedrijf."