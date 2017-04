‘Bij Real Madrid lopen heel veel betere spelers rond dan Griezmann’

Antoine Griezmann wordt momenteel gevolgd door nagenoeg de gehele Europese top. De aanvaller van Atlético Madrid zou ook hoog op het verlanglijstje van Real Madrid staan, maar Jesé Rodríguez is niet overtuigd van diens kwaliteiten. De Spanjaard speelde jarenlang voor De Koninklijke en weet dat de concurrentie er moordend is. Rodríguez betwijfelt dan ook of Real gebaat zou zijn bij de aankoop van Griezmann.

"Bij Real Madrid lopen heel veel betere spelers rond dan Griezmann", tekent Sportium op uit de mond van 24-jarige aanvaller. Rodríguez doorliep de gehele jeugdopleiding van Real Madrid, maar koos afgelopen zomer voor een vertrek naar Paris Saint-Germain. In het eerste half jaar bij de Franse landskampioen was hij slechts tweemaal basisspeler, waarna PSG Rodríguez afgelopen winter besloot te verhuren aan Las Palmas.

Op het Spaanse eiland lijkt de creatieveling zijn topvorm te hebben hervonden. Rodríguez staat met Pío-píos op een verdienstelijke dertiende plaats in LaLiga en was in dertien competitiewedstrijden reeds goed voor drie doelpunten. Komend weekeinde neemt Las Palmas het in eigen huis op tegen Atlético Madrid.