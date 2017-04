‘KNVB baalt van berichtgeving en ontkent plotselinge koerswijziging’

Voetbalminnend Nederland is momenteel in de ban van de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach. Nadat Henk ten Cate bedankte voor de eer omdat hij niet het gevoel had dat de hele KNVB achter hem stond, is Dick Advocaat nu de voornaamste kandidaat om de opvolger van de vorige maand ontslagen Danny Blind te worden. De KNVB laat vrijdag aan de NOS weten te balen van de gang van zaken.

De voetbalbond uit haar onvrede over het uitlekken van informatie door diverse betrokkenen. Zo waande Ten Cate zich de grote favoriet van de KNVB en had hij zelfs al een assistent-trainer uitgekozen, zo bleek uit een gesprek dat NOS-verslaggever Joep Schreuder telefonisch had met de trainer van Al-Jazira. Toen echter bleek dat technisch directeur Hans van Breukelen ook contact had gehad met Advocaat, bedankte Ten Cate voor de eer.

De KNVB ontkent dat sprake is geweest van een plotselinge koerswijziging en benadrukt dat er slechts diverse opties waren. Het ogenschijnlijk chaotische handelen kwam de voetbalbond op een stortvloed aan kritiek te staan. Volgende week hoop de KNVB definitief met uitsluitsel te kunnen komen.