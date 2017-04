‘Wat we tegen Feyenoord hebben laten zien is schandalig’

Kevin Diks keerde afgelopen winter op huurbasis terug naar Vitesse, nadat hij de club in de zomer van 2016 had verruild voor Fiorentina. De twintigjarige vleugelverdediger kwam er in zijn eerste seizoen in Florence nauwelijks aan te pas en besloot zich derhalve te laten verhuren aan zijn voormalige werkgever.

"Vitesse is mijn thuis, daarom ben ik ook teruggekomen. Vitesse heeft het aardig gedaan dit seizoen en daar wilde ik deel van uitmaken. Ik ben blij dat ik nog een halfjaartje ervaring en ritme heb kunnen opdoen", licht Diks toe in gesprek met NUsport. De rechtsback hoopt echter nog altijd door te breken in Italië. "Ik ben naar Fiorentina gegaan om te slagen en dat wil ik nog steeds. Ik ben er tot nu pas een halfjaartje geweest. Ik heb na dit seizoen nog een contract voor vier jaar, dus ik heb nog alle tijd."

Diks neemt het zondag met Vitesse op tegen AZ in de finale van het KNVB-bekertoernooi. De Arnhemmers kenden een valse generale repetitie: in de competitie werd vorige week kansloos verloren van Feyenoord (0-2). "Wat we tegen Feyenoord hebben laten zien in de eerste helft is schandalig, dat kon eigenlijk niet", stelt Diks. "Dat had veel beter gemoeten, maar de knop is inmiddels omgezet naar de bekerfinale. We zijn getergd om de beker te pakken."