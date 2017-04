Oud-teamgenoot ging op de vuist met Hazard: ‘Heb er geen spijt van’

Eden Hazard is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst van Chelsea, maar de Belgische spelmaker beleefde zijn internationale doorbraak in het shirt van Lille OSC. Met les Dogues won hij onder meer de Franse landstitel, alvorens hij in de zomer van 2012 voor circa 35 miljoen euro de overstap maakte naar Stamford Bridge. Hazard had aanvankelijk als jongeling echter moeite om het respect van zijn teamgenoten te verdienen bij Lille, zo onthult Nicolas Plestan.

Plestan stond ten tijde van de doorbraak van Hazard op de loonlijst bij Lille. "Hazard trainde toen met zowel het eerste elftal als de beloften. Hij zou de jongens van het eerste elftal altijd bekritiseren wanneer hij met de beloften meetrainde", vertelt de 35-jarige verdediger aan SFR Sport. Plestan geeft toe dat de situatie met Hazard op een dag escaleerde. "Hij besloot mij de hand te schudden. Ik vroeg hem: 'Waarom schud je mij de hand als je mij achter mijn rug om belachelijk maakt?' Hij reageerde onverschillig, waarna ik hem een klap heb verkocht."

"Ik ben er niet trots op, maar ik heb er ook geen spijt van. Het hoort bij het leven in een voetbalkleedkamer. Op dat moment leverde Hazard een negatieve bijdrage aan de sfeer in de kleedkamer", vervolgt Plestan, die momenteel zonder club zit. "Hij had al eerder een akkefietje met een andere teamgenoot. Hij is echter altijd hard blijven werken. Buiten deze akkefietjes om, welke je zou kunnen toeschrijven aan zijn leeftijd, was Hazard een goede jongen waar ik veel bewondering voor had."