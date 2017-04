De Rossi: ‘Dan zou ik het liefst met een honkbalknuppel hun tanden eruit slaan’

Daniele De Rossi maakte in 2001 zijn debuut in het eerste elftal van AS Roma. In de zestien jaar dat hij inmiddels in het profvoetbal rondloopt, is er het een en ander veranderd. De nieuwe generatie voetballers is veel bezig met social media en daar kan de middenvelder zich behoorlijk aan storen.

“Toen ik bij het eerste elftal kwam, was alles anders. Iemand die nu net komt kijken bij het eerste elftal heeft op Instagram al meer volgers dan Lionel Messi. Toen ik jong was, zeiden de oudere spelers: In onze tijd was het anders. Zo is het leven, maar sommige dingen die veranderd zijn, irriteren me wel”, zegt De Rossi in gesprek met Undici.

“Als ik zie hoe ze vlak voor een wedstrijd livevideo's op Instagram maken, dan zou ik het liefst met een honkbalknuppel hun tanden eruit slaan”, zegt de 33-jarige middenvelder van AS Roma. “Maar ze zijn nu achttien jaar oud en zullen over twintig jaar wel gaan klagen over de volgende generatie.”