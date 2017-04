De Vrij gaat voor 25 miljoen euro naar Milaan

Arsenal wil zijn aanval versterken met Carlos Bacca. De Colombiaan is zijn basisplaats kwijt bij AC Milan en wordt ook gevolgd door Valencia. (Tuttosport)

De Oranje-international moet 25 miljoen euro kosten en gaat in het San Siro 4 miljoen per jaar verdienen.

Theo Bondonga kan Celta de Vigo verlaten voor de Ligue 1. Olympique Marseille, Saint-Étienne en Stade Rennes zijn allen in de markt voor het Belgische talent. (Diverse Franse media)