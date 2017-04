Bayern slaat opnieuw slag: ‘Een van de beste middenvelders van Europa’

Bayern München heeft daags na het definitief vastleggen van Kingsley Coman opnieuw een slag geslagen op contractueel gebied. Der Rekordmeister laat via de officiële kanalen namelijk weten dat Thiago Alcântara zijn contract heeft verlengd. De Spanjaard zette vrijdagochtend zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis die loopt tot 2021.

Bayern lijkt zo onder meer Barcelona, dat de afgelopen maanden in verband werd gebracht met een rentree van de Spanjaard, af te troeven: “Thiago is een van de besten en ook een van de meest begeerde middenvelders van Europa. Wij zijn zeer verheugd dat we een voortreffelijke prof langer aan de club hebben kunnen binden”, sprak voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zijn tevredenheid uit.

Thiago is zelf ook blij met de nieuwe verbintenis: “Mijn familie en ik voelen ons in München zeer op onze plek. Alles klopt hier gewoon. Ik wil met Bayern in de toekomst ook nog veel prijzen winnen.” De Duitse grootmacht nam de middenvelder in 2013 voor 25 miljoen euro over van Barcelona. Hij won sindsdien onder meer drie landstitels en een wereldbeker voor clubs in de Allianz Arena.