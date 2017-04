Bosz: ‘Het huidige Ajax zal die punten thuis niet meer laten liggen’

Inmiddels speelt Ajax zoals Peter Bosz het graag ziet, maar het kostte wat tijd om zijn filosofie in te slijpen. Daardoor lieten de Amsterdammers in het begin van het seizoen punten liggen tegen Willem II en Roda JC Kerkrade. In gesprek met Ajax Life geeft Bosz aan dat ‘het vertrekpunt volgend seizoen veel hoger ligt’.

“Als ik ergens ga werken, is er altijd een fase waarin je de club en de spelers moet leren kennen en de spelers jou moeten leren kennen. Mensen vragen altijd hoe lang dat nodig heeft, maar dat weet je dus niet. Maar bij Ajax heeft het wel langer geduurd dan dat ik in mijn hoofd had”, geeft Bosz toe. Mede daardoor liet Ajax in het begin van het seizoen punten liggen tegen Willem II en Roda JC.

“Het huidige Ajax zal die punten thuis niet meer tegen die ploegen laten liggen. Wat betreft hebben we wel een ontwikkeling doorgemaakt. In onze speelwijze, spelers individueel en op de vraag welke spelers ik moet laten spelen. Daar is gelukkig een stijgende lijn in zichtbaar”, vervolgt de oefenmeester. “Ons vertrekpunt ligt volgend seizoen veel hoger. Ik ken de spelers, zij kennen mij en de manier waarop ik wil spelen.”